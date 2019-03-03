Зима не отступает: в Алуксне толщина снежного покрова выросла до 22 см

В воскресенье толщина снежного покрова в Алуксне увеличилась с 17 сантиметров ночью до 22 сантиметров в первой половине дня, сообщает агентство ЛЕТА.
Ночью в Руйиене выпало четыре сантиметра снега, в свою очередь в Зосены толщина снежного покрова выросла с семи до девяти сантиметров. В Гулбене сохраняется, в среднем, девять сантиметров снега.
Большую часть Видземе и Латгале покрывает снежный покров толщиной 1-7 сантиметров. В западном и центральном районах страны снега практически нет.
Отметим, что вечером в воскресенье в восточной части страны снег станет еще на пять сантиметров глубже. Свежевыпавший снег растает в начале следующей недели, но старый снег, оставшийся с зимы, местами сохранится, прогнозируют синоптики.