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  • Зима не отступает: в Алуксне толщина снежного покрова выросла до 22 см

Зима не отступает: в Алуксне толщина снежного покрова выросла до 22 см

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

В воскресенье толщина снежного покрова в Алуксне увеличилась с 17 сантиметров ночью до 22 сантиметров в первой половине дня, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью в Руйиене выпало четыре сантиметра снега, в свою очередь в Зосены толщина снежного покрова выросла с семи до девяти сантиметров. В Гулбене сохраняется, в среднем, девять сантиметров снега.

Большую часть Видземе и Латгале покрывает снежный покров толщиной 1-7 сантиметров. В западном и центральном районах страны снега практически нет.

Отметим, что вечером в воскресенье в восточной части страны снег станет еще на пять сантиметров глубже. Свежевыпавший снег растает в начале следующей недели, но старый снег, оставшийся с зимы, местами сохранится, прогнозируют синоптики.

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