Зима не отступает: в Алуксне толщина снежного покрова выросла до 22 см

Ночью в Руйиене выпало четыре сантиметра снега, в свою очередь в Зосены толщина снежного покрова выросла с семи до девяти сантиметров. В Гулбене сохраняется, в среднем, девять сантиметров снега.

Большую часть Видземе и Латгале покрывает снежный покров толщиной 1-7 сантиметров. В западном и центральном районах страны снега практически нет.