На этой неделе осадков не ожидается только в среду

Больше всего дождей прогнозируется в понедельник вечером, в четверг и в пятницу. Временами возможны снег и гололед на дорогах.

Во вторник территорию Латвии пересечет центр обширного циклона. С его приближением в понедельник вечером и в ночь на вторник с южным, юго-западным ветром в Латвию поступят более теплые воздушные массы, температура воздуха повысится до +4..+8 градусов.

Во вторник во второй половине дня и вечером ветер сменит направление на северное, поэтому похолодает и в среду утром температура воздуха понизится до -3..-8 градусов.

С четверга до субботы погодные условия в Латвии будет определять следующий циклон, ожидаются осадки и сильный ветер. Температура воздуха в четверг и пятницу поднимется до +5..+10 градусов, в субботу и воскресенье похолодает.

В воскресенье ожидается еще один циклон, в начале следующей недели он сменится новым циклоном.