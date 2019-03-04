Вечером и ночью потеплеет до +8 градусов

Теплые воздушные массы поступят в Латвию из Литвы и Польши, где потеплеет соответственно до +10 и +17 градусов.

С середины ночи температура воздуха в Латвии начнет понижаться и во вторник вечером на большей части территории страны опустится до 0..-4 градусов.

Временами возможны дожди, ожидаются также ливни. Во вторник во второй половине дня с севера-запада дождь начнет переходить в снег. На морском побережье северный ветер в порывах усилится до 16-21 м/сек., до этого будет преобладать порывистый южный и западный ветер.