Вечером и ночью потеплеет до +8 градусов

В понедельник вечером и в ночь на вторник температура воздуха повысится до +4..+8 градусов, прогнозируют синоптики.
Теплые воздушные массы поступят в Латвию из Литвы и Польши, где потеплеет соответственно до +10 и +17 градусов.
С середины ночи температура воздуха в Латвии начнет понижаться и во вторник вечером на большей части территории страны опустится до 0..-4 градусов.
Временами возможны дожди, ожидаются также ливни. Во вторник во второй половине дня с севера-запада дождь начнет переходить в снег. На морском побережье северный ветер в порывах усилится до 16-21 м/сек., до этого будет преобладать порывистый южный и западный ветер.
В Риге в ближайшие сутки временами возможен дождь, скорость юго-западного ветра в порывах будет достигать 13 м/сек., температура воздуха - от +4 до +7 градусов. Во вторник вечером ожидается северный ветер в порывах до 20 м/сек., небольшой снегопад, температура воздуха понизится до -2 градусов.