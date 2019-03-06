В среду, 6 марта, в Латвии ожидается незначительная облачность и низкая влажность, прогнозируют синоптики.
Днем на солнце потеплеет до -2..+3 градусов.
Будет дуть слабый, преимущественно южный ветер.
В Риге ожидается солнце. Температура воздуха поднимется до +1 градуса, слабый северный ветер сменит южный.
Среда станет самым солнечным днём этой недели, а также единственным днём без осадков по всей Латвии на этой неделе.
В последующие дни в Латвии ожидается сильный ветер, дождь и снег.
В четверг воздух прогреется до +2..+7 градусов, в пятницу ожидаются кратковременные дожди, потеплеет до +5..+10.
Возможно, в субботу будет больше дождей и снега, станет немного прохладнее. В воскресенье в Латвию придет новый циклон.
Галерея: Солнечно утро в Буллях