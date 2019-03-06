Ср, 6.03.2019
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Среда станет самым солнечным днём этой недели

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Солнечное утро в Буллях

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​В среду, 6 марта, в Латвии ожидается незначительная облачность и низкая влажность, прогнозируют синоптики.

Днем на солнце потеплеет до -2..+3 градусов.

Будет дуть слабый, преимущественно южный ветер. 

В Риге ожидается солнце. Температура воздуха поднимется до +1 градуса, слабый северный ветер сменит южный.

Среда станет самым солнечным днём этой недели, а также единственным днём без осадков по всей Латвии на этой неделе. 

В последующие дни в Латвии ожидается сильный ветер, дождь и снег.

В четверг воздух прогреется до +2..+7 градусов, в пятницу ожидаются кратковременные дожди, потеплеет до +5..+10.

Возможно, в субботу будет больше дождей и снега, станет немного прохладнее. В воскресенье в Латвию придет новый циклон.

Галерея: Солнечно утро в Буллях 

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