Днем на солнце потеплеет до -2..+3 градусов.

Будет дуть слабый, преимущественно южный ветер.

В Риге ожидается солнце. Температура воздуха поднимется до +1 градуса, слабый северный ветер сменит южный.

Среда станет самым солнечным днём этой недели, а также единственным днём без осадков по всей Латвии на этой неделе.

В последующие дни в Латвии ожидается сильный ветер, дождь и снег.

В четверг воздух прогреется до +2..+7 градусов, в пятницу ожидаются кратковременные дожди, потеплеет до +5..+10.

Возможно, в субботу будет больше дождей и снега, станет немного прохладнее. В воскресенье в Латвию придет новый циклон.