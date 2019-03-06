В четверг будет ветрено и дождливо

В четверг в Латвии будет пасмурно и дождливо, на севере страны ожидается также снег, прогнозируют синоптики.
В Латгале и Земгале день пройдет без существенных осадков.
Южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 м/сек.
Минимальная температура воздуха ночью 0..-5 градусов, в восточных районах - до -8 градусов, днем воздух прогреется до +2..+7 градусов.
В Риге в четверг будет облачно, временами небольшой дождь, больше осадков ожидается к вечеру. Скорость южного, юго-восточного ветра в порывах будет достигать 12 м/сек., температура воздуха - от -2 до +6 градусов.