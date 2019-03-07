После обеда дождь накроет практически всю Латвию

В четверг, 7 марта, в Курземе и Видземе пройдет небольшой снег и дождь, а после обеда и вечером дождь накроет практически всю Латвию, прогнозируют синоптики.
Будет преимущественно облачно, температура воздуха составит +2..+7 градусов.
Южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 метров в секунду.
В Риге во второй половине дня - особенно к вечеру - ожидается дождь, порывы ветра достигнут 12 м/сек, воздух прогреется до +5 градусов.
В Европе теплее всего 6 марта было в Греции и Испании, где воздух прогрелся до +25 градусов. Наименьшая температура в ночь на четверг была в Скандинавии и России (-25 градусов).