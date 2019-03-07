После обеда дождь накроет практически всю Латвию

В Риге во второй половине дня - особенно к вечеру - ожидается дождь, порывы ветра достигнут 12 м/сек, воздух прогреется до +5 градусов.

В Европе теплее всего 6 марта было в Греции и Испании, где воздух прогрелся до +25 градусов. Наименьшая температура в ночь на четверг была в Скандинавии и России (-25 градусов).