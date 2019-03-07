Погода на 8 марта: дождь и сильный ветер

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии по всей стране распространил предупреждение об усилении юго-западного ветра. К вечеру пятницы и в ночь на субботу его порывы могут достичь 20-25 м/сек.

Увеличится облачность и местами пройдут дожди. Более сильные дожди пройдут в Курземе, однако во второй половине дня больше осадков станет по всей стране.

В Риге в пятницу прогнозируется умеренный дождь, временами с прояснениями, температура воздуха составит до +9 градусов. Ветер в столице в пятницу вечером и в ночь на субботу будет дуть порывами до 20 метров в секунду.