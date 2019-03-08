Пт, 8.03.2019
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В ближайшие дни ожидаются похолодание, дождь и снег

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В ближайшие дни в Латвии понизится температура воздуха - в начале следующей неделе ожидается мороз, прогнозирует Global Forecast System.

В субботу после ветреной ночи ветер немного стихнет. Ночью и утром, особенно на севере Курземе и в Видземе, ожидаются снег и метель, а во второй половине дня с запада придет новая зона осадков, в основном в виде дождя. Температура воздуха составит +2..+6 градусов.

В воскресенье и понедельник также прогнозируются дождь, снег и порывистый ветер.

В первой половине следующей недели температура воздуха в основном будет ниже нуля, ночью местами до -10 градусов или ниже. Облаков и осадков станет меньше.

По прогнозам Global Forecast System, в конце следующей недели придет новый циклон, который принесет более теплый воздух с дождем и мокрым снегом.

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