Ветер набирает силу, самые мощные его порывы ожидаются вечером и ночью

Наибольшей силы ветер достигнет вечером и в ночь на субботу, когда по всей стране прогнозируются его порывы до 17-23 м/с, местами на побережье - до 25 м/с. Ожидаются небольшие разрушения, в некоторых местах упавшие деревья могут перегородить дороги и сорвать провода.