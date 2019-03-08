Ветер набирает силу, самые мощные его порывы ожидаются вечером и ночью

Во второй половине дня южный, юго-западный ветер в западных и центральных регионах Латвии усилился до 13-18 метров в секунду, на западе побережья Курземе - до 21 м/с, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Наибольшей силы ветер достигнет вечером и в ночь на субботу, когда по всей стране прогнозируются его порывы до 17-23 м/с, местами на побережье - до 25 м/с. Ожидаются небольшие разрушения, в некоторых местах упавшие деревья могут перегородить дороги и сорвать провода.
Завтра днем ветер начнет стихать и не превысит 14-19 м/сек.
В ближайшие сутки ожидаются также дожди и метель. Температура воздуха ночью понизится до -1..+3 градусов, днем составит +3..+7 градусов.