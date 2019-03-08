В Даугавпилсе, Екабпилсе и Звейниекциемсе побиты рекорды тепла для 8 марта

В пятницу на трех метеостанциях зарегистрированы новые температурные рекорды, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Даугавпилсе столбики термометров сегодня поднялись до +12,7 градуса, в Екабпилсе - до +12,3 градуса, в Звейниекциемсе - до +10,3 градуса.
Предыдущее самое теплое 8 марта в этих городах, как и по всей Латвии, было в 2015 году. В тот год рекордная температура воздуха была зарегистрирована на Колке - +14,1 градуса.
В пятницу по всей стране температура воздуха поднялась выше +6 градусов, в Риге - до +10,8 градуса.