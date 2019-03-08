На востоке страны прогремел первый гром

Это первая гроза нынешней весной в Латвии, хотя первая молния была зарегистрирована в ночь на 16 января в Риге.

Как сообщалось, сегодня на трех метеостанциях зарегистрированы также новые температурные рекорды. В Даугавпилсе столбики термометров сегодня поднялись до +12,7 градуса, в Екабпилсе - до +12,3 градуса, в Звейниекциемсе - до +10,3 градуса.

Предыдущее самое теплое 8 марта в этих городах, как и по всей Латвии, было в 2015 году. В тот год рекордная температура воздуха была зарегистрирована на Колке - +14,1 градуса.