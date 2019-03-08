Синоптики сделали предупреждение о сильном ветре в Риге

В течение ближайших трех часов порывы юго-восточного ветра в Риге достигнут скорости 20 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.
Напомним, в Даугавпилсе, Екабпилсе и Звейниекциемсе днем 8 марта был побит рекорд тепла.
Согласно прогнозу Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером скорость ветра в Латвии составит 20-23 метра в секунду, на побережье - 25-36 метров в секунду.
Такие порывы ветра могут ломать сучья и даже старые деревья, поэтому Sadales tīkls просит людей быть осторожными вблизи электролиний. Видя опасную ситуацию, нужно немедленно известить о ней Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону 8404 или Государственную пожарно-спасательную службу.
Ожидается, что ветер утихнет только в субботу, 9 марта.