Пт, 8.03.2019
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Синоптики сделали предупреждение о сильном ветре в Риге

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Сильный ветер

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

В течение ближайших трех часов порывы юго-восточного ветра в Риге достигнут скорости 20 метров в секунду, сообщает агентство ЛЕТА.

Напомним, в Даугавпилсе, Екабпилсе и Звейниекциемсе днем 8 марта был побит рекорд тепла.

Согласно прогнозу Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером скорость ветра в Латвии составит 20-23 метра в секунду, на побережье - 25-36 метров в секунду.

Такие порывы ветра могут ломать сучья и даже старые деревья, поэтому Sadales tīkls просит людей быть осторожными вблизи электролиний. Видя опасную ситуацию, нужно немедленно известить о ней Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону 8404 или Государственную пожарно-спасательную службу.

Ожидается, что ветер утихнет только в субботу, 9 марта.

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