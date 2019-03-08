Синоптики сделали предупреждение о сильном ветре в Риге

Согласно прогнозу Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, вечером скорость ветра в Латвии составит 20-23 метра в секунду, на побережье - 25-36 метров в секунду.

Такие порывы ветра могут ломать сучья и даже старые деревья, поэтому Sadales tīkls просит людей быть осторожными вблизи электролиний. Видя опасную ситуацию, нужно немедленно известить о ней Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону 8404 или Государственную пожарно-спасательную службу.