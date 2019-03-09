К утру ветер стих; выглянуло солнце

В течение последних суток практически по всей Латвии зарегистрированы порывы ветра до 18-24 м/сек, но в Вентспилсском порту сила ветра достигала 28 м/сек.

Утром в субботу облака лишь частично покрывали небо, местами светит солнце. На северо-востоке страны идет снег.

Температура воздуха составляет -1..+3 градуса.

В Риге в пятницу вечером и в первой половине ночи порывы ветра составляли 21-23 метра в секунду, утром в субботу они стихли до 13 метра в секунду. Облаков мало, температура воздуха составляет +1..+2 градуса.