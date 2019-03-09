В субботу - солнце, дождь и ветер

Она принесет с собой небольшой до умеренного дождь, местами - мокрый снег. Восточные районы страны зона осадков накроет поздно вечером.

Скорость западного и южного ветра в порывах будет достигать 14-19 м/сек.

Температура воздуха - от +3 до +7 градусов.

В Риге облачность увеличится, вечером ожидается дождь. Юго-западный ветер сменит направление на южное, его скорость в порывах достигнет 15 м/сек. При прояснениях воздух прогреется до +6 градусов.