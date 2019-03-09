В субботу - солнце, дождь и ветер

В субботу в Латвии ожидается переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, во второй половине дня и вечером с юго-запада надвинется обширная зона осадков, прогнозируют синоптики.
Она принесет с собой небольшой до умеренного дождь, местами - мокрый снег. Восточные районы страны зона осадков накроет поздно вечером.
Скорость западного и южного ветра в порывах будет достигать 14-19 м/сек.
Температура воздуха - от +3 до +7 градусов.
В Риге облачность увеличится, вечером ожидается дождь. Юго-западный ветер сменит направление на южное, его скорость в порывах достигнет 15 м/сек. При прояснениях воздух прогреется до +6 градусов.
Погодные условия в Латвии определяют уходящий циклон и приближающийся с запада новый циклон. Атмосферное давление на уровне моря повысилось до 748-753 мм ртутного столба.