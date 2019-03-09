В воскресенье ожидается дождь и снег

В воскресенье вечером и в понедельник на большей части территории страны образуется снежный покров. Дороги местами обледенеют уже в ночь на воскресенье.

Скорость юго-западного ветра в порывах - до 9-14 м/сек, ночью на западном Курземском побережье - до 19 м/сек.

Температура воздуха в ночь на воскресенье - от 0 до +3 градусов, в воскресенье днем - до +5 градусов.