В ближайшие сутки ожидается снегопад и переменная облачность

В воскресенье к вечеру и в ночь на понедельник во многих местах в Латвии начиная с запада пойдет снег и образуется снежный покров, прогнозируют синоптики.
Дороги обледенеют. Ночью небо прояснится, температура воздуха опустится до 0..-6 градусов. Западный ветер будет слабым до умеренного.
В понедельник ожидается переменная облачность, кратковременный снегопад и метель. Западный, северо-западный ветер в порывах усилится до 9-14 м/сек. Температура воздуха не поднимется выше -1..+2 градусов.
В Риге временами снег, переменная облачность. Днем скорость западного, северо-западного ветра в порывах увеличится до 13 м/сек. Ночью похолодает до -4 градусов, днем температура воздуха поднимется до +1 градуса.