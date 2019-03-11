Синоптики рассказали, когда уже станет теплее

Утро понедельника, 11 марта, Латвия встретила с температурой -1..-6 градусов, ссылаясь на данные с метеорологических станций, пишет LETA. Однако, середина недели принесёт изменения, прогнозируют синоптики.
Утром в понедельник большую часть страны покрывает снежный покров, в Риге он составляет приблизительно 3 см, а, например, в Алуксне он увеличился с 10 до 14 см.
Днём синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременный снег. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 9-14 м/сек, температура воздуха прогреется до -1..+2 градусов.
В Риге будет светить солнце, ожидается кратковременный снег и небольшая метель, порывы северо-западного ветра достигнут 13 м/сек. Максимальная температура воздуха +1 градус.
В середине этой недели температура воздуха в Латвии начнет повышаться, на протяжении всей недели время от времени ожидаются осадки, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.
Во вторник погодные условия останутся неизменными, во многих местах пройдет снег и метель.
В ночь на среду, успокоившись ветру, ожидается мороз до -11 градусов.
Прогнозируется, что в среду и в ночь на четверг всю страну пересекут осадки, и в четверг температура воздуха поднимется до +8 градусов.
Более сильные осадки и ветер возможны к концу недели. Скорее всего, температура воздуха уже не опустится ниже нуля, но и не превысит +10 градусов.
По нынешним прогнозам, на следующей неделе циклоны может сменить антициклон. В таком случае погода будет значительно суше, дни станут более солнечными и теплыми, а ночами будет морозить.
Отметим, что самая высокая температура воздуха в Европе 10 марта была +26 в Греции и +29 в Испании. Самая низкая температура в ночь на понедельник была -29 градусов в Скандинавии.