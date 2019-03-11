Синоптики рассказали, когда уже станет теплее

Утром в понедельник большую часть страны покрывает снежный покров, в Риге он составляет приблизительно 3 см, а, например, в Алуксне он увеличился с 10 до 14 см.

Днём синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременный снег. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 9-14 м/сек, температура воздуха прогреется до -1..+2 градусов.

В Риге будет светить солнце, ожидается кратковременный снег и небольшая метель, порывы северо-западного ветра достигнут 13 м/сек. Максимальная температура воздуха +1 градус.

В середине этой недели температура воздуха в Латвии начнет повышаться, на протяжении всей недели время от времени ожидаются осадки, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

Во вторник погодные условия останутся неизменными, во многих местах пройдет снег и метель.

В ночь на среду, успокоившись ветру, ожидается мороз до -11 градусов.

Прогнозируется, что в среду и в ночь на четверг всю страну пересекут осадки, и в четверг температура воздуха поднимется до +8 градусов.

Более сильные осадки и ветер возможны к концу недели. Скорее всего, температура воздуха уже не опустится ниже нуля, но и не превысит +10 градусов.

По нынешним прогнозам, на следующей неделе циклоны может сменить антициклон. В таком случае погода будет значительно суше, дни станут более солнечными и теплыми, а ночами будет морозить.