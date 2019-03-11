Пн, 11.03.2019
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Во вторник также ожидается снег, местами сильный

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Снег в городе

ФОТО: Lita Krone/LETA

Во вторник в Латвии также ожидается снег, местами сильный, прогнозируют синоптики.

Западный, северо-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью и утром на побережье - до 16 метров в секунду.

Температура воздуха ночью понизится до -1..-6 градусов, максимальная температура днем составит около нуля градусов.

В Риге во вторник также ожидается снег, временами метель. Северо-западный ветер будет дуть в порывах до 13 метров в секунду, температура воздуха составит 0..-4 градуса.

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