Во вторник также ожидается снег, местами сильный

Во вторник в Латвии также ожидается снег, местами сильный, прогнозируют синоптики.
Западный, северо-западный ветер в порывах будет дуть со скоростью 8-13 метров в секунду, ночью и утром на побережье - до 16 метров в секунду.
Температура воздуха ночью понизится до -1..-6 градусов, максимальная температура днем составит около нуля градусов.
В Риге во вторник также ожидается снег, временами метель. Северо-западный ветер будет дуть в порывах до 13 метров в секунду, температура воздуха составит 0..-4 градуса.