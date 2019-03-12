Погода на среду: а завтра будет так же снежно?

Ночью небо прояснится, местами еще возможен кратковременный снегопад. Днем начиная с запада облачность увеличится, ожидается небольшой дождь и снег. На востоке страны осадки ожидаются только в среду вечером.

Слабый ветер днем сменится умеренным южным, юго-восточным, его скорость в порывах будет достигать 8-13 м/сек.

Максимальная температура воздуха в среду - от +2 до +6 градусов.