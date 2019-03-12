Погода на среду: а завтра будет так же снежно?
В ночь на среду на большей части территории Латвии похолодает до -5..-10 градусов, прогнозируют синоптики.
Ночью небо прояснится, местами еще возможен кратковременный снегопад. Днем начиная с запада облачность увеличится, ожидается небольшой дождь и снег. На востоке страны осадки ожидаются только в среду вечером.
Слабый ветер днем сменится умеренным южным, юго-восточным, его скорость в порывах будет достигать 8-13 м/сек.
Максимальная температура воздуха в среду - от +2 до +6 градусов.
В Риге ночью облачность рассеется, днем будет пасмурно, а к вечеру ожидается небольшой дождь и мокрый снег. Ночью при слабом ветре температура воздуха опустится до -5 градусов, в пригородах - до -8 градусов. Днем скорость юго-восточного ветра в порывах увеличится до 11 м/сек., температура воздуха повысится до +5 градусов.