Во второй половине дня пройдут снег с дождем

В среду в Латвии, начиная с запада, сгустятся облака, ожидаются небольшой дождь и снег, сообщает агентство ЛЕТА.
Синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются главным образом во второй половине дня и вечером, а восточного приграничья они коснутся только поздним вечером.
Порывы южного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.
В Риге дождь со снегом ожидаются ближе к вечеру. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +5 градусов.