Ср, 13.03.2019
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Во второй половине дня пройдут снег с дождем

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ФОТО: Reuters/ScanPix

В среду в Латвии, начиная с запада, сгустятся облака, ожидаются небольшой дождь и снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются главным образом во второй половине дня и вечером, а восточного приграничья они коснутся только поздним вечером.

Порывы южного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.

В Риге дождь со снегом ожидаются ближе к вечеру. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, а воздух прогреется до +5 градусов.

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