Во второй половине дня пройдут снег с дождем

Синоптики прогнозируют, что осадки ожидаются главным образом во второй половине дня и вечером, а восточного приграничья они коснутся только поздним вечером.

Порывы южного, юго-западного ветра будут дуть со скоростью 8-13 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +2..+6 градусов.