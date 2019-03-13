Конец недели будет дождливым и ветреным

До начала будущей недели погодные условия в Латвии будут устанавливать циклоны, поэтому периодически ожидаются осадки и порывистый ветер, сообщает агентство ЛЕТА.
Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, больше всего осадков прогнозируется в субботу, возможен и мокрый снег. В воскресенье и понедельник ожидается новый циклон, который сначала принесет теплые воздушные массы, но потом снова станет прохладнее.
Таким образом, воскресенье может стать самым теплым днем этой неделе - прогнозируется повышение температуры воздуха до +6..+11 градусов.
В зависимости от силы циклона и его направления в ближайшие дни возможен сильный снег.
На следующей неделе после нескольких холодных суток, когда местами пройдет снег и ночи будут холодными, ожидается повышение температуры воздуха.