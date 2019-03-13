Ср, 13.03.2019
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Конец недели будет дождливым и ветреным

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Иллюстративное фото

ФОТО: Gunita Kļava/LETA

До начала будущей недели погодные условия в Латвии будут устанавливать циклоны, поэтому периодически ожидаются осадки и порывистый ветер, сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно последнему прогнозу Global Forecast System, больше всего осадков прогнозируется в субботу, возможен и мокрый снег. В воскресенье и понедельник ожидается новый циклон, который сначала принесет теплые воздушные массы, но потом снова станет прохладнее.

Таким образом, воскресенье может стать самым теплым днем этой неделе - прогнозируется повышение температуры воздуха до +6..+11 градусов.

В зависимости от силы циклона и его направления в ближайшие дни возможен сильный снег.

На следующей неделе после нескольких холодных суток, когда  местами пройдет снег и ночи будут холодными, ожидается повышение температуры воздуха.

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