В четверг станет немного теплее

В четверг в Латвии тоже временами ожидаются осадки, температура воздуха днем повысится до +3..+8 градусов, прогнозируют синоптики.
Будет преимущественно облачно, более ясная и теплая погода днем ожидается на востоке страны.
Местами возможны небольшие кратковременные осадки, под влиянием уходящего атмосферного фронта ночью в восточных районах Латвии ожидается снегопад, а днем с запада территорию страны начнет пересекать новая зона осадков, в основном в виде дождя.
Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до +2 градусов, дороги обледенеют. Днем южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 м/сек.
В Риге в четверг к вечеру возможен дождь. Днем ожидается юго-восточный ветер в порывах до 12 м/сек, температура воздуха - от 0 до +6..+7 градусов.