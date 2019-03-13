В четверг станет немного теплее

Будет преимущественно облачно, более ясная и теплая погода днем ожидается на востоке страны.

Местами возможны небольшие кратковременные осадки, под влиянием уходящего атмосферного фронта ночью в восточных районах Латвии ожидается снегопад, а днем с запада территорию страны начнет пересекать новая зона осадков, в основном в виде дождя.

Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до +2 градусов, дороги обледенеют. Днем южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 м/сек.