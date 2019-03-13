Ср, 13.03.2019
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В четверг станет немного теплее

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

В четверг в Латвии тоже временами ожидаются осадки, температура воздуха днем повысится до +3..+8 градусов, прогнозируют синоптики.

Будет преимущественно облачно, более ясная и теплая погода днем ожидается на востоке страны.

Местами возможны небольшие кратковременные осадки, под влиянием уходящего атмосферного фронта ночью в восточных районах Латвии ожидается снегопад, а днем с запада территорию страны начнет пересекать новая зона осадков, в основном в виде дождя.

Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до +2 градусов, дороги обледенеют. Днем южный, юго-восточный ветер в порывах усилится до 9-14 м/сек.

В Риге в четверг к вечеру возможен дождь. Днем ожидается юго-восточный ветер в порывах до 12 м/сек, температура воздуха - от 0 до +6..+7 градусов.

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