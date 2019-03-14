Чт, 14.03.2019
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Синоптики не радуют: в пятницу по всей стране пройдут дожди

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Дождь. Иллюстративное фото

ФОТО: Patrīcija Eglīte/LETA

В пятницу погода в Латвии не изменится - временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.

Будет облачно, временами с прояснениями. Ночью и днем повсеместно будет идти дождь, местами - также мокрый снег. Больше осадков ожидается в пятницу вечером.

Южный, юго-восточный ветер будет умеренным. Температура воздуха - от 0 до +3 градусов утром и от +4 до +9 градусов после полудня.

Ночью и утром местами на дорогах ожидается обледенение.

В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +2 градуса, днем - до +8 градусов.

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