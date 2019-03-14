Синоптики не радуют: в пятницу по всей стране пройдут дожди

В пятницу погода в Латвии не изменится - временами ожидается дождь, прогнозируют синоптики.
Будет облачно, временами с прояснениями. Ночью и днем повсеместно будет идти дождь, местами - также мокрый снег. Больше осадков ожидается в пятницу вечером.
Южный, юго-восточный ветер будет умеренным. Температура воздуха - от 0 до +3 градусов утром и от +4 до +9 градусов после полудня.
Ночью и утром местами на дорогах ожидается обледенение.
В Риге в ближайшие сутки временами ожидается дождь, умеренный южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью +2 градуса, днем - до +8 градусов.