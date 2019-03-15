На следующей неделе будет меньше осадков и больше солнечных дней

В субботу погоду в Латвии будет определять новый циклон, поэтому ожидается пасмурная погода с дождем, местами также мокрым снегом. Температура воздуха практически не изменится.

В воскресенье с запада приблизится очередной циклон, его влияние больше всего будет ощущаться в начале следующей недели, когда ожидаются не только осадки, но и сильный ветер.