На следующей неделе будет меньше осадков и больше солнечных дней

На следующей неделе в Латвии повысится атмосферное давление, поэтому небо будет чаще проясняться, осадков станет меньше, прогнозирует "Global Forecast System".
В субботу погоду в Латвии будет определять новый циклон, поэтому ожидается пасмурная погода с дождем, местами также мокрым снегом. Температура воздуха практически не изменится.
В воскресенье с запада приблизится очередной циклон, его влияние больше всего будет ощущаться в начале следующей недели, когда ожидаются не только осадки, но и сильный ветер.
На следующей неделе в большинстве стран Европы усилится антициклон, который затронет и Латвию. Температура воздуха по ночам может опускаться чуть ниже нуля, а во второй половине недели днем воздух прогреется выше +10 градусов.