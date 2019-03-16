Сб, 16.03.2019
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Ночью небо прояснится, местами обледенеют дороги

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Мороз у Кекавы

ФОТО: LETA

В ночь на воскресенье местами при ясном небе температура воздуха понизится до +2..-3 градусов, прогнозировали синоптики.

На дорогах образуется наледь. Небольшие осадки продолжатся в основном в восточной части страны. Местами образуется туман.

В воскресенье утром с запада в Латвию придет новая зона осадков. Местами ожидается небольшой дождь, больше осадков будет в Курземе. Ветер с юга, умеренный, на Курземском побережье порывами до 15 метров в секунду, воздух прогреется до +4..+8 градусов.

В Риге ночью и в первой половине дня существенных осадков не ожидается. Температура ночью опустится около нуля, днем поднимется до +6 градусов.

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