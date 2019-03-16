Ночью небо прояснится, местами обледенеют дороги

В воскресенье утром с запада в Латвию придет новая зона осадков. Местами ожидается небольшой дождь, больше осадков будет в Курземе. Ветер с юга, умеренный, на Курземском побережье порывами до 15 метров в секунду, воздух прогреется до +4..+8 градусов.