В воскресенье, 17 марта, Латвию пересекла новая зона осадков. Местами ожидается небольшой дождь, больше осадков будет в Курземе, прогнозируют синоптики.
Ветер с юга, юго-востока, умеренный, на Курземском побережье порывами до 15 метров в секунду.
Воздух прогреется до +5..+8 градусов.
В Риге будет пасмурно, возможен небольшой дождь, порывы южного, юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду.
Наиболее тепло станет к вечеру и в ночь на понедельник, когда столбик термометра поднимется до +7 градусов.