Латвию пересекла новая зона осадков

Ветер с юга, юго-востока, умеренный, на Курземском побережье порывами до 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +5..+8 градусов.

В Риге будет пасмурно, возможен небольшой дождь, порывы южного, юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду.