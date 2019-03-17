Вс, 17.03.2019
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Латвию пересекла новая зона осадков

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Женщина во время дождя

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье, 17 марта, Латвию пересекла новая зона осадков. Местами ожидается небольшой дождь, больше осадков будет в Курземе, прогнозируют синоптики. 

Ветер с юга, юго-востока, умеренный, на Курземском побережье порывами до 15 метров в секунду.

Воздух прогреется до +5..+8 градусов.

В Риге будет пасмурно, возможен небольшой дождь, порывы южного, юго-восточного ветра достигнут 12 метров в секунду.

Наиболее тепло станет к вечеру и в ночь на понедельник, когда столбик термометра поднимется до +7 градусов. 

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