День станет длиннее ночи! 20 марта наступит астрономическая весна

Согласно предоставленной астрономами информации, уже в понедельник, 18 марта, день и ночь будут одинаковой длины. Каждые следующие сутки продолжительность светового дня будет увеличиваться почти на пять минут.

21 июня продолжительность дня достигнет максимума - 17 часов, 52 минуты и 20 секунд.

Начнется астрономическое лето, которое продлится до 23 сентября - наступления астрономической осени.

Метеорологическая весна, как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в этом году началась необычайно рано - уже в первой половине февраля.