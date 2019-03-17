Вс, 17.03.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

День станет длиннее ночи! 20 марта наступит астрономическая весна

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

На следующей неделе, 20 марта, около полуночи наступит весеннее равноденствие, начнется астрономическая весна, когда день станет длиннее ночи.

Согласно предоставленной астрономами информации, уже в понедельник, 18 марта, день и ночь будут одинаковой длины. Каждые следующие сутки продолжительность светового дня будет увеличиваться почти на пять минут.

21 июня продолжительность дня достигнет максимума - 17 часов, 52 минуты и 20 секунд.

Начнется астрономическое лето, которое продлится до 23 сентября - наступления астрономической осени.

Метеорологическая весна, как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в этом году началась необычайно рано - уже в первой половине февраля.

Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов, но ниже +15 градусов.

Читать также

НАВЕРХ