День станет длиннее ночи! 20 марта наступит астрономическая весна

На следующей неделе, 20 марта, около полуночи наступит весеннее равноденствие, начнется астрономическая весна, когда день станет длиннее ночи.
Согласно предоставленной астрономами информации, уже в понедельник, 18 марта, день и ночь будут одинаковой длины. Каждые следующие сутки продолжительность светового дня будет увеличиваться почти на пять минут.
21 июня продолжительность дня достигнет максимума - 17 часов, 52 минуты и 20 секунд.
Начнется астрономическое лето, которое продлится до 23 сентября - наступления астрономической осени.
Метеорологическая весна, как сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в этом году началась необычайно рано - уже в первой половине февраля.
Метеорологическая весна наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает ноль градусов, но ниже +15 градусов.