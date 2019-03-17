В понедельник усилится ветер, но будет меньше осадков

В понедельник, 18 марта, в западных регионах Латвии усилится ветер, но будет меньше осадков, а на востоке Латгале ожидается сильный дождь с мокрым снегом, прогнозируют синоптики.
В ночь на понедельник почти по всей стране будет идти дождь.
Днем в Курземе скорость ветра в порывах усилится до 14-19 метров в секунду. На большей части территории Латвии, за исключением Латгале, осадки будут небольшими.
Температура воздуха и ночью, и днем составит от +2 до +9 градусов.
В Риге завтра не ожидается существенных осадков. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 13 метров в секунду, температура воздуха составит +4 до +8 градусов.