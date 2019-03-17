В понедельник усилится ветер, но будет меньше осадков

В ночь на понедельник почти по всей стране будет идти дождь.

Днем в Курземе скорость ветра в порывах усилится до 14-19 метров в секунду. На большей части территории Латвии, за исключением Латгале, осадки будут небольшими.

Температура воздуха и ночью, и днем составит от +2 до +9 градусов.