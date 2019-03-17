Вс, 17.03.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

В понедельник усилится ветер, но будет меньше осадков

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 18 марта, в западных регионах Латвии усилится ветер, но будет меньше осадков, а на востоке Латгале ожидается сильный дождь с мокрым снегом, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник почти по всей стране будет идти дождь.

Днем в Курземе скорость ветра в порывах усилится до 14-19 метров в секунду. На большей части территории Латвии, за исключением Латгале, осадки будут небольшими.

Температура воздуха и ночью, и днем составит от +2 до +9 градусов.

В Риге завтра не ожидается существенных осадков. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 13 метров в секунду, температура воздуха составит +4 до +8 градусов.

Читать также

НАВЕРХ