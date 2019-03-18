Синоптик о том, когда наконец придет настоящая весна

В течение двух ближайших недель значительных погодных изменений не ожидается - сильно теплее не станет, говорит синоптик.

В начале будущей недели в отдельных районах по-прежнему возможен мокрый снег, хотя в целом количество осадков снизится.

Принимая во внимание, что в этом году метеорологическая весна наступила рано - в первой половине февраля, промозглая весна с дождем и мокрым снегом затянулась. "В первой половине мая, когда теплые дни сменялись холодными, средняя температура воздуха держалась выше нуля градусов, хотя бывала и негативной. В этом месяце в самую холодную ночь температура воздуха опустилась до -15 градусов", - рассказала Лаура Круминя.

На этой неделе самая холодная ночь ожидается с пятницы на субботу, когда температура воздуха опустится до -5 градусов, по всей Латвии подморозит. Однако небо прояснится и в субботу будет солнечно.

Воздух прогреется до +5..+8 градусов. В отдельных регионах солнце прогреет воздух до +10 градусов. После приятных в плане погоды выходных снова последуют прохладные дни с температурой воздуха до +3..+8 градусов. Однако, по словам синоптика, днем морозов больше не будет.

Несмотря на ощущения, что весна затянулась, метеорологические погодные условия близки норме. "Если бы метеорологическая весна началась позже, нам не казалось бы, что весна такая длинная".

Обычно метеорологическая весна наступает 4 марта, однако в этот раз это произошло уже в феврале.

Значительные изменения принесут и первые дни апреля. Возможно, что теплой и по-настоящему весенней погоды мы дождемся уже в конце первой декады апреля.