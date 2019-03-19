Вт, 19.03.2019
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Вторник будет пасмурным, местами пройдут дожди

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Пасмурное утро в Риге

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Во вторник, 19 марта, будет преимущественно пасмурная погода, местами пройдут дожди, со ссылкой на синоптиков сообщает LETA.

Местами ожидаются и более сильные осадки, в том числе снег или град. К вечеру дороги местами обледенеют. 

Ветер будет дуть юго-западный от слабого до умеренного, в западной части страны - западный, северо-западный ветер, в порывах его скорость достигнет 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха в середине дня прогреется до +1..+6 градусов.

В Риге будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди, юго-западный ветер сменится западным, его порывы достигнут 12 метров в секунду, температура воздуха не превысит +5 градусов.

Галерея: Пасмурное утро в Риге

Отмечается, что самая высокая температура в Европе 18 марта составила +26...+27 градусов в Болгарии, Румынии и Сербии. Самая низкая зарегистрирована в ночь на вторник в горах Скандинавии (-20 градусов).

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