Вторник будет пасмурным, местами пройдут дожди

Местами ожидаются и более сильные осадки, в том числе снег или град. К вечеру дороги местами обледенеют.

Ветер будет дуть юго-западный от слабого до умеренного, в западной части страны - западный, северо-западный ветер, в порывах его скорость достигнет 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха в середине дня прогреется до +1..+6 градусов.

В Риге будет пасмурно, местами пройдут небольшие дожди, юго-западный ветер сменится западным, его порывы достигнут 12 метров в секунду, температура воздуха не превысит +5 градусов.

Галерея: Пасмурное утро в Риге