В среду выглянет солнце, но ожидается порывистый ветер

В среду в Латвии выглянет солнце, а во второй половине дня с запада придет очередной атмосферный фронт, прогнозируют синоптики.
В ночь на среду дождь сменится снегом, местами обледенеют дороги. С западных районов небо начнет проясняться, температура воздуха составит +2..-3 градуса.
Во второй половине дня небо затянется облаками, местами пройдут кратковременный дождь и мокрый снег. Скорость западного, юго-западного ветра усилится до 11-16 м/с, на Курземском побережье до 19 м/с. Температура воздуха составит +3..+8 градусов.
В Риге утром будет солнечно, вечером пройдет небольшой дождь. Температура воздуха на рассвете составит -1 градус, днем потеплеет до +7, +8 градусов. Вечером в среду ожидается усиление ветра.