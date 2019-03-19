В среду выглянет солнце, но ожидается порывистый ветер

В ночь на среду дождь сменится снегом, местами обледенеют дороги. С западных районов небо начнет проясняться, температура воздуха составит +2..-3 градуса.

Во второй половине дня небо затянется облаками, местами пройдут кратковременный дождь и мокрый снег. Скорость западного, юго-западного ветра усилится до 11-16 м/с, на Курземском побережье до 19 м/с. Температура воздуха составит +3..+8 градусов.