Ср, 20.03.2019
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В четверг в Латвии ожидаются туман и дождь

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Утренний туман в центре Риги

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В четверг в Латвию на смену одному атмосферному фронту с запада придет следующий, прогнозируют синоптики.

В первой половине ночи во многих регионах пройдет дождь, новая зона осадков в середине дня достигнет Курземе, а затем пересечет всю Латвию.

Небо в основном будет облачным, местам ожидаются дымка и туман.

Температура воздуха ночью понизится до 0..+4 градусов, днем ожидается +4..+9 градусов.

В Риге в ближайшие сутки временами будет идти дождь, временами возможны прояснения. Температура воздуха в четверг составит от +2 до +8 градусов.

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