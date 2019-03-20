В четверг в Латвии ожидаются туман и дождь

В четверг в Латвию на смену одному атмосферному фронту с запада придет следующий, прогнозируют синоптики.
В первой половине ночи во многих регионах пройдет дождь, новая зона осадков в середине дня достигнет Курземе, а затем пересечет всю Латвию.
Небо в основном будет облачным, местам ожидаются дымка и туман.
Температура воздуха ночью понизится до 0..+4 градусов, днем ожидается +4..+9 градусов.
В Риге в ближайшие сутки временами будет идти дождь, временами возможны прояснения. Температура воздуха в четверг составит от +2 до +8 градусов.