Пятница будет солнечной, но ветреной

В ночь на пятницу по всей стране еще возможны дожди, но с северо-запада небо начнет проясняться. Западный ветер сменится на северо-западный, его порывы усилятся до 11-16 метров в секунду.

Температура воздуха с утра понизится до -1..+4 градусов, дороги местами обледенеют. Днем потеплеет до +4..+9 градусов.

В центральной и восточной частях страны днем порывы северо-западного ветра усилятся до 14-19 метров в секунду, сильнее ветер будет на востоке страны.

В Риге в пятницу ожидается солнечная погода, порывы северо-западного ветра достигнут 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от +2 градусов ночью до +5 градусов днем.