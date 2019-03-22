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И солнце, и порывистый ветер, и дождь со снегом - в ближайшее время погода удивит

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Солнечное утро в Буллях

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В эти выходные и на следующей неделе в Латвии сохранится переменчивая погода - будет и солнце, и порывистый ветер, и дождь со снегом, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

Новый атмосферный фронт пересечет страну с запада в субботу и в ночь на воскресенье. В течение дня усилится облачность, во многих регионах пройдет дождь, более солнечная погода сохранится в Латгале.

В воскресенье по всей стране будет в основном солнечная и ветреная погода, температура воздуха не превысит +4..+9 градусов.

На следующей неделе временами ожидаются осадки, во второй половине недели может усилиться антициклон.

Галерея: Солнечное утро в Булли

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