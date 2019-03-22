Пт, 22.03.2019
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В субботу потеплеет до +11 градусов

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В ночь на субботу температура воздуха в Латвии понизится до 0..-6 градусов, сообщает агентство ЛЕТА.

Ожидается облачная погода, без осадков. Будет дуть слабый ветер.

С утра и днем, начиная с запада, облаков станет больше, во второй половине дня пройдет дождь. В Латгале до обеда сохранится солнечная погода.

В течение дня усилится южный, юго-западный ветер - его порывы достигнут скорости 8-13 метров в секунду, на побережье ожидаются порывы до 16 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +5 градусов местами на побережье до +11 градусов в центральных и юго-восточных краях.

В Риге в субботу до обеда ожидается небольшая облачность, позднее небо затянет облаками и пройдет небольшой дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит -2 градуса, в пригороде - до -4 градусов. Днем порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 11 метров в секунду, а температура воздуха составит около +10 градусов

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