Нас ожидает солнечное воскресенье

Уходящая зона осадков в первой половине ночи еще принесет в восточные районы дождь. Может быть видно небольшое северное сияние, так как возможна магнитная буря. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 10-15 метров в секунду.

В Риге в субботу вечером пройдет дождь, затем небо прояснится, и воскресенье будет солнечным. Скорость ветра в порывах составит до 12 м/с, температура воздуха поднимется с +1..+2 на рассвете до +8 градусов днем.