Сб, 23.03.2019
Погода в Латвии Смотреть еще > Погода в Европе Смотреть еще > Погода в мире Смотреть еще >

Нас ожидает солнечное воскресенье

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В ночь на воскресенье начиная с западных районов небо над Латвией прояснится, днем будет малооблачно и солнечно, прогнозируют синоптики.

Уходящая зона осадков в первой половине ночи еще принесет в восточные районы дождь. Может быть видно небольшое северное сияние, так как возможна магнитная буря. Скорость западного, северо-западного ветра в порывах достигнет 10-15 метров в секунду.

Температура утром составит -1..+4 градуса, днем +4..+9.

В Риге в субботу вечером пройдет дождь, затем небо прояснится, и воскресенье будет солнечным. Скорость ветра в порывах составит до 12 м/с, температура воздуха поднимется с +1..+2 на рассвете до +8 градусов днем.

Читать также

НАВЕРХ