От -6 до +15 градусов: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

В понедельник временами ожидаются дождь и снег, во вторник в основном только снег. Остальная неделя пройдет без существенных осадков.

По прогнозу "Global Forecast System", самыми прохладными будут вторник, когда температура воздуха не превысит +4 градусов, и ночь на среду, когда ожидается мороз до -6 градусов.