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  • От -6 до +15 градусов: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

От -6 до +15 градусов: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

В начале следующей недели в Латвии станет прохладнее, ожидается снег, а во второй половине недели температура воздуха повысится, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В понедельник временами ожидаются дождь и снег, во вторник в основном только снег. Остальная неделя пройдет без существенных осадков.

По прогнозу "Global Forecast System", самыми прохладными будут вторник, когда температура воздуха не превысит +4 градусов, и ночь на среду, когда ожидается мороз до -6 градусов.

В выходные дни на солнце воздух может прогреться до +15 градусов.

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