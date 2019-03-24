От -6 до +15 градусов: синоптики сделали прогноз на следующую неделю

В начале следующей недели в Латвии станет прохладнее, ожидается снег, а во второй половине недели температура воздуха повысится, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
В понедельник временами ожидаются дождь и снег, во вторник в основном только снег. Остальная неделя пройдет без существенных осадков.
По прогнозу "Global Forecast System", самыми прохладными будут вторник, когда температура воздуха не превысит +4 градусов, и ночь на среду, когда ожидается мороз до -6 градусов.
В выходные дни на солнце воздух может прогреться до +15 градусов.