Во вторник ожидается снегопад, местами сильный

Во вторник во многих районах Латвии ожидается кратковременный снегопад, местами сильный, образуется снежный покров толщиной несколько сантиметров, прогнозируют синоптики.
Во вторник во многих районах Латвии ожидается кратковременный снегопад, местами сильный, образуется снежный покров толщиной несколько сантиметров, прогнозируют синоптики.
Местами возможна гроза. Самый сильный снегопад ожидается в юго-восточных районах и в Земгале.
Ветер слабый, на Курземском побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха от +2..+6 градусов.
В Риге временами осадки, ветер переменных направлений. Воздух прогреется до +5 градусов.