Зима возвращается? В Курземе образовался снежный покров

Больше всего снега выпало в центральной и южной части Курземе, в том числе в Кулдиге, Скрунде и Салдусе. Согласно провизорской информации, в Кулдиге выпало более пяти сантиметров снега.

Местами осадки продолжаются во всех регионах Латвии, самые сильные - в юго-западной части страны, где Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды объявил желтое предупреждение об ожидаемых шести сантиметрах снега.

Местами дороги обледенели и заснежены, наихудшие условия езды - в центральном и южном районах Курземе.