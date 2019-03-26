Зима возвращается? В Курземе образовался снежный покров

Днем во вторник в части Курземе образовался снежный покров толщиной в несколько сантиметров, сообщает агентство ЛЕТА.
Больше всего снега выпало в центральной и южной части Курземе, в том числе в Кулдиге, Скрунде и Салдусе. Согласно провизорской информации, в Кулдиге выпало более пяти сантиметров снега.
Местами осадки продолжаются во всех регионах Латвии, самые сильные - в юго-западной части страны, где Латвийский центр геологии, метеорологии и окружающей среды объявил желтое предупреждение об ожидаемых шести сантиметрах снега.
Местами дороги обледенели и заснежены, наихудшие условия езды - в центральном и южном районах Курземе.
Сильный снег местами будет идти до вечера вторника. Возможно, во второй половине дня больше осадков будет на юге страны, но отдельные губчатые облака принесут снегопады и в других местах Латвии.