В четверг будет на несколько градусов теплее

В четверг температура воздуха в Латвии поднимется на несколько градусов выше, чем в среду, прогнозируют синоптики.
Ожидается частичная облачность, без существенных осадков.
Ночью и в четверг утром при слабом ветре и безветрии во многих местах сгустится туман, дороги обледенеют. Температура воздуха - от +1 до -4 градусов.
Днем ожидается слабый до умеренного западный ветер. Максимальная температура воздуха - от +5..+6 градусов на морском побережье до +10..+12 градусов местами в Курземе, Земгале и на юге Видземе.
В Риге в четверг ожидается небольшая переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Ночью возможен туман. Температура воздуха ночью - около 0 градусов, после полудня - до +11 градусов.