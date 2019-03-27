В четверг будет на несколько градусов теплее

Ожидается частичная облачность, без существенных осадков.

Ночью и в четверг утром при слабом ветре и безветрии во многих местах сгустится туман, дороги обледенеют. Температура воздуха - от +1 до -4 градусов.

Днем ожидается слабый до умеренного западный ветер. Максимальная температура воздуха - от +5..+6 градусов на морском побережье до +10..+12 градусов местами в Курземе, Земгале и на юге Видземе.