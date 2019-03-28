Чт, 28.03.2019
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В четверг потеплеет до +12 градусов

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Весна. Иллюстративное фото

ФОТО: AFI

В четверг на территории Латвии не ожидается никаких существенных осадков и в большей части страны будет солнечно, прогнозируют синоптики.

В восточных районах страны сохранится облачная погода. Туман утром рассеется, а на западном Курземском морском побережье может сохраниться или образоваться заново.

Западный ветер будет слабым до умеренного, максимальная температура воздуха - от +5 градусов при штиле на побережье до +10..+12 градусов в других местах западной и центральной части Латвии.

С утра в Риге возможна пасмурная погода и туман, но днём ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до +11 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет антициклон. Атмосферное давление на уровне моря повысилось до 768-770 мм ртутного столба.

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