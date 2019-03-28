В пятницу после туманного утра местами потеплеет до +14 градусов

Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу ночью и утром на большей части территории Латвии будет облачно, ожидается дымка или туман, а днем небо повсеместно прояснится, прогнозируют синоптики.

Существенных осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер ночью будет умеренным, днем его скорость в порывах усилится до 10-15 м/сек. Более ветреная погода будет в западной и северной части страны.

Минимальная температура воздуха ночью - от +1 до +4 градусов, максимальная днем - от +6 градусов на западном Курземском морском побережье и в северной части Видземе до +14 градусов в центральной части страны.