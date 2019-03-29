В начале апреля ночью вернется небольшой мороз

В субботу на солнце температура воздуха еще может составить +9..+14 градусов, более прохладно будет на побережье. Осадков не ожидается.

В воскресенье местами пройдут дожди, во второй половине дня и ночью возможен снег. Скорость западного ветра в порывах достигнет 12-17 метров, а температура составит +10..+12 градусов.

В начале следующей недели ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха днем будет ниже +10 градусов, ночью опустится до -1..-6 градусов.