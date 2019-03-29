В начале апреля ночью вернется небольшой мороз

В воскресенье Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, поэтому первые два дня апреля будут прохладными, свидетельствуют прогнозы погоды.
В субботу на солнце температура воздуха еще может составить +9..+14 градусов, более прохладно будет на побережье. Осадков не ожидается.
В воскресенье местами пройдут дожди, во второй половине дня и ночью возможен снег. Скорость западного ветра в порывах достигнет 12-17 метров, а температура составит +10..+12 градусов.
В начале следующей недели ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, температура воздуха днем будет ниже +10 градусов, ночью опустится до -1..-6 градусов.
По прогнозам "Global Forecast System", уже 5 апреля в Курземе воздух прогреется до +17 градусов, а затем станет прохладнее.