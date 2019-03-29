Пт, 29.03.2019
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В субботу сохранится тёплая погода

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Иллюстративное фото

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу во второй половине дня температура воздуха во многих местах в центральной части Латвии, включая Ригу, впервые в этом году поднялась до +13..+14 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Теплая погода сохранится и в субботу. Ожидается частичная облачность, без осадков, на морском побережье местами возможен туман.

При умеренном западном, юго-западном ветре температура воздуха в ночь на субботу понизится до +2..+5 градусов, днем воздух прогреется до +9..+14 градусов, на морском побережье при штиле - до +5..+8 градусов.

В Риге в субботу ожидается переменная облачность, без осадков, умеренный западный, юго-западный ветер. Температура воздуха ночью - около +5 градусов, днем - до +13 градусов.

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