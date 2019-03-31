На следующей неделе ожидается солнечная погода

По прогнозу Global Forecast System понедельник, 1 апреля, будет самым холодным днем недели - несмотря на солнце, воздух прогреется только до +3..+8 градусов. Ночь на вторник будет, вероятно, самой холодной - при ясном небе и безветрии температура воздуха опустится до -1..-6 градусов.

В середине недели в центральной и западной части страны ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Станет теплее, и самая высокая температура воздуха ожидается в Лиепае, Вентспилсе и в других местах на западном побережье Курземе, где потеплеет до +15 градусов.

В конце недели вырастет вероятность дождя.