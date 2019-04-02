В среду будет солнечно и ветрено

В среду, 3 апреля, в Латвии сохранится солнечная погода без осадков, но ветер усилится, прогнозируют синоптики.
Днем в западных и центральных районах страны скорость южного, юго-восточного ветра в порывах будет достигать 12-17 м/сек. Из-за сухой и ветреной погоды повысится пожароопасность.
Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до +3 градусов, в восточной части Латвии местами - от -3 до -5 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +10..+15 градусов, на побережье Рижского залива и на Курземском морском побережье местами будет не теплее +10 градусов.
В Риге в среду ожидается солнечная и сухая погода, юго-восточный ветер в порывах усилится до 14 м/сек. Температура воздуха - от 0..+2 градусов на восходе солнца до +13 градусов после полудня.