В среду потеплеет до +15 градусов

Днем в западных и центральных районах страны скорость южного, юго-восточного ветра в порывах будет достигать 12-17 м/сек. Из-за сухой и ветреной погоды повысится пожароопасность.

Минимальная температура воздуха ночью - от -2 до +3 градусов, в восточной части Латвии местами - от -3 до -5 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +10..+15 градусов, на побережье Рижского залива и на Курземском морском побережье местами будет не теплее +10 градусов.