В среду ожидается до +15 градусов

Скорость южного, юго-восточного ветра в порывах на западе и в центральных регионах страны достигнет 12-17 метров в секунду.

В Риге сегодня также ожидается солнечный день, юго-восточный ветер будет дуть в порывах до 13 метров в секунду, а столбики термометров поднимутся до +13 градусов.