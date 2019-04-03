Ср, 3.04.2019
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В среду ожидается до +15 градусов

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Подснежники. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В среду, 3 апреля, в Латвии сохранится солнечная погода без осадков, но ветер усилится, прогнозируют синоптики.

Скорость южного, юго-восточного ветра в порывах на западе и в центральных регионах страны достигнет 12-17 метров в секунду.

Порывистый ветер и низкая влажность воздуха могут стать причиной пожара прошлогодней травы. 

Температура воздуха днем повысится до +11..+15 градусов, на Курземском побережье местами не превысит +10 градусов.

В Риге сегодня также ожидается солнечный день, юго-восточный ветер будет дуть в порывах до 13 метров в секунду, а столбики термометров поднимутся до +13 градусов.

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