По всем прогнозам, лето будет теплее обычного

Согласно прогнозам, лето 2019 года в Европе, в том числе и в Латвии, в целом будет теплее, чем обычно, свидетельствует информация, собранная программой ЕС Copernicus.
Прогнозы различных метеорологических служб склоняются к сценарию, согласно которому в течение следующих четырех месяцев ожидается пониженная активность Атлантических циклонов, вместе с чем ожидается повышенное атмосферное давление и более частые периоды солнечной и жаркой погоды.
По всем прогнозам, температура воздуха в Латвии и крупнейших городах Европы летом будет выше нормы, в свою очередь прогнозы о количестве осадков не так однозначны.
Прогноз о среднем количестве осадков близок к ежегодному среднему показателю.
Синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы ненадежны. Ранее не удалось спрогнозировать ни наводнения 2017 года, ни засуху 2018 года, также не сбылись прогнозы о холоде во второй половине этой зимы.
В то же время Всемирная Метеорологическая организация отмечает, что в прошлом году зарегистрирована самая высокая температура воды в истории наблюдений и самый высокий уровень воды в Мировом океане.
Прогнозируется, что теплый океан будет способствовать более стремительному повышению температуры на суше.
Также и концентрация углекислого газа все еще растет, а объем ледников - уменьшается. Эти факторы вызовут дальнейшее потепление.
Последние четыре года в мире стали самыми теплыми наблюдениями в истории, и в ближайшие годы температура воздуха достигнет новых рекордов, предупреждает Всемирная Метеорологическая организация.
Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прошлый год в Латвии был самым сухим в истории метеонаблюдений, а также одним из самых теплых.
В течение последнего года в Латвии только в одном месяце - в январе этого года - температура воздуха была ниже нормы и только в двух месяцах - в апреле и марте прошлого года - количество осадков было больше обычного.