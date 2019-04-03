Ср, 3.04.2019
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По всем прогнозам, лето будет теплее обычного

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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Согласно прогнозам, лето 2019 года в Европе, в том числе и в Латвии, в целом будет теплее, чем обычно, свидетельствует информация, собранная программой ЕС Copernicus. 

Прогнозы различных метеорологических служб склоняются к сценарию, согласно которому в течение следующих четырех месяцев ожидается пониженная активность Атлантических циклонов, вместе с чем ожидается повышенное атмосферное давление и более частые периоды солнечной и жаркой погоды. 

По всем прогнозам, температура воздуха в Латвии и крупнейших городах Европы летом будет выше нормы, в свою очередь прогнозы о количестве осадков не так однозначны. 

Прогноз о среднем количестве осадков близок к ежегодному среднему показателю.

Синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы ненадежны. Ранее не удалось спрогнозировать ни наводнения 2017 года, ни засуху 2018 года, также не сбылись прогнозы о холоде во второй половине этой зимы. 

В то же время Всемирная Метеорологическая организация отмечает, что в прошлом году зарегистрирована самая высокая температура воды в истории наблюдений и самый высокий уровень воды в Мировом океане.

Прогнозируется, что теплый океан будет способствовать более стремительному повышению температуры на суше. 

Также и концентрация углекислого газа все еще растет, а объем ледников - уменьшается. Эти факторы вызовут дальнейшее потепление. 

Последние четыре года в мире стали самыми теплыми наблюдениями в истории, и в ближайшие годы температура воздуха достигнет новых рекордов, предупреждает Всемирная Метеорологическая организация. 

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прошлый год в Латвии был самым сухим в истории метеонаблюдений, а также одним из самых теплых. 

В течение последнего года в Латвии только в одном месяце - в январе этого года - температура воздуха была ниже нормы и только в двух месяцах - в апреле и марте прошлого года - количество осадков было больше обычного. 

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