По всем прогнозам, лето будет теплее обычного

Прогнозы различных метеорологических служб склоняются к сценарию, согласно которому в течение следующих четырех месяцев ожидается пониженная активность Атлантических циклонов, вместе с чем ожидается повышенное атмосферное давление и более частые периоды солнечной и жаркой погоды.

По всем прогнозам, температура воздуха в Латвии и крупнейших городах Европы летом будет выше нормы, в свою очередь прогнозы о количестве осадков не так однозначны.

Прогноз о среднем количестве осадков близок к ежегодному среднему показателю.

Синоптики напоминают, что долгосрочные прогнозы ненадежны. Ранее не удалось спрогнозировать ни наводнения 2017 года, ни засуху 2018 года, также не сбылись прогнозы о холоде во второй половине этой зимы.

В то же время Всемирная Метеорологическая организация отмечает, что в прошлом году зарегистрирована самая высокая температура воды в истории наблюдений и самый высокий уровень воды в Мировом океане.

Прогнозируется, что теплый океан будет способствовать более стремительному повышению температуры на суше.

Также и концентрация углекислого газа все еще растет, а объем ледников - уменьшается. Эти факторы вызовут дальнейшее потепление.

Последние четыре года в мире стали самыми теплыми наблюдениями в истории, и в ближайшие годы температура воздуха достигнет новых рекордов, предупреждает Всемирная Метеорологическая организация.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, прошлый год в Латвии был самым сухим в истории метеонаблюдений, а также одним из самых теплых.