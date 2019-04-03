В четверг в Латвии сохранится солнечная и ветреная погода

Днем в восточной части страны ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не ожидается, влажность воздуха существенно не повысится.

Ночью при слабом до умеренного юго-восточном ветре температура воздуха понизится до -1..+4 градусов, в восточных районах местами - до -4 градусов.

Днем скорость юго-восточного ветра в порывах будет достигать 10-15 м/сек., наиболее ветреная погода сохранится в Курземе. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +10..+15 градусов, на побережье Рижского залива и на Курземском морском побережье будет на градус меньше.