В четверг в Латвии сохранится солнечная и ветреная погода, а также высокая пожароопасность, прогнозируют синоптики.
Днем в восточной части страны ожидается небольшая переменная облачность. Осадков не ожидается, влажность воздуха существенно не повысится.
Ночью при слабом до умеренного юго-восточном ветре температура воздуха понизится до -1..+4 градусов, в восточных районах местами - до -4 градусов.
Днем скорость юго-восточного ветра в порывах будет достигать 10-15 м/сек., наиболее ветреная погода сохранится в Курземе. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +10..+15 градусов, на побережье Рижского залива и на Курземском морском побережье будет на градус меньше.
В Риге в четверг сохранится солнечная погода, юго-восточный ветер ночью утихнет, днем в порывах вновь усилится до 12 м/сек. Температура воздуха повысится с +2..+4 градусов на восходе солнца до +13 градусов после полудня.